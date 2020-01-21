Общество

Российская газетаРоссийская газетаВильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Вильфанд пообещал россиянам еще 10 «очень теплых» дней

Телеканал 360°вчера в 22:45

Вильфанд отметил экстремальную продолжительность тёплого периода зимы

RT на русскомвчера в 19:19

Гидрометцентр прогнозирует еще десять дней очень теплой для зимы погоды

Коммерсантъвчера в 20:59

В Гидрометцентре объяснили «экстремально теплую» погоду в России

Известиявчера в 20:48

Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Российская газетавчера в 20:41

Гидрометцентр объяснил «экстремально теплую» погоду в России

РБКвчера в 22:08

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

РИА Новостивчера в 20:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
РБК 02:39
Общество

Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Коммерсантъ 01:45
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru вчера в 06:55
Политика

«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова

Ослабление позиций Силуанова в новом кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов, цитирует издание экономиста Татьяну Орлову.
Forbes 03:46
Происшествия

Красноярский заключенный сделал муляж себя и сбежал из колонии

Коммерсантъ Новосибирск 02:23
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
vtomske.ru 03:08
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку

Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Тăван Ен 03:41
Общество

В Финляндии предлагают ограничить туризм

Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
РБК Санкт-Петербург 04:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к семье

Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
BFM.ru вчера в 19:15
Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
РБК 04:00
Политика

Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ

Часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты агрессивной и недружественной по отношению к России кампании.
ГЛАС.RU 03:10
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии

Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 04:19
Экономика

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
ТАСС 01:08
Происшествия

В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка

Нападение бродячих собак на мальчика в якутском городе Ленск стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.
Российская газета 02:50
Общество

Петербург побил температурный рекорд 1957 года

Российская газета 02:03
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

У «Пионерской» построят новый торговый центр «Голливуд»

Возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга через три года появится новый торгово-развлекательный центр – «Голливуд».
Петербургский дневник 04:11
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM вчера в 07:33
Общество

В России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Интерфакс 03:32
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс вчера в 14:01
Происшествия

В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи

Российская газета 03:22
Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
РИА Новости 02:16
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
News.ru вчера в 08:11
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное