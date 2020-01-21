Общество
Российская газетаВильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
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Футбол
Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Политика
«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова
Ослабление позиций Силуанова в новом кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов, цитирует издание экономиста Татьяну Орлову.
Происшествия
Красноярский заключенный сделал муляж себя и сбежал из колонии
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
Происшествия
Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку
Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Общество
В Финляндии предлагают ограничить туризм
Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
Политика
Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
Политика
Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ
Часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты агрессивной и недружественной по отношению к России кампании.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Происшествия
В Якутии возбудили дело после нападения собак на ребенка
Нападение бродячих собак на мальчика в якутском городе Ленск стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности.
Общество
Петербург побил температурный рекорд 1957 года
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
У «Пионерской» построят новый торговый центр «Голливуд»
Возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга через три года появится новый торгово-развлекательный центр – «Голливуд».
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Общество
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.