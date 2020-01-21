Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.

Общество Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Происшествия Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).

Общество В Финляндии предлагают ограничить туризм Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Происшествия В Ивановской области перевернулся школьный автобус Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.

Общество Принц Гарри улетел в Канаду к семье Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.

Политика Песков объяснил спешку с конституционной реформой Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».

Политика Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ Часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты агрессивной и недружественной по отношению к России кампании.

Политика Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика «Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге "Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Общество В России предложили ввести понятие педагогической тайны Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.

Общество Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

Политика Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.