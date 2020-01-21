Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Гидрометцентр объяснил «экстремально теплую» погоду в России

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В Гидрометцентре объяснили «экстремально теплую» погоду в России

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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

РИА Новости20:13
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
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Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии

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Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
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На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

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Комсомольская правда вчера в 23:21
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Спасибо, что был рядом! — написал Безсонов. Ранее в ДНР пригрозили Киеву "тотальным усмирением" в ответ на вероятную агрессию.
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

Чемпионат России с 17-го места опустился на 26-ю строчку. Алгоритм расчета очков в рейтинге не указан.
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
Экономика

Экспорт из Грузии в 2019 году вырос на 12,4%

Экспорт из Грузии в 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, вырос на 12,4% и достиг почти $3,8 млрд, сообщает Национальная служба статистики Грузии предварительные данные за прошлый год.
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СКР возбудил уголовное дело после прорыва трубы в отеле в Перми

После гибели пяти человек из-за прорыва трубы в пермском отеле возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
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Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

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В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

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Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
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Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
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Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
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В Британии выпустили монету в честь группы Queen

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В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
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Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
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В США показали форму космических войск США

На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
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Принц Гарри улетел в Канаду к семье

Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
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Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
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Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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