Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Российская газетавчера в 22:00

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

РИА Новостивчера в 23:18

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

RT на русскомвчера в 23:51

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центре России

РБК00:52

В Гидрометцентре назвали причину очень теплой осени в центре России

Известия00:18

Вильфанд объяснил аномальность осени в центре России

Life.ruвчера в 23:28

В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой погоды в России

URA.Ru00:51
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Происшествия

Прорыв дамбы: Следком провел обыски в золотодобывающей компании

Вести.Ru вчера в 12:20
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Хоккей

Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Калгари»

У победителей встречи голами отметились Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.
Вести.Ru 00:45
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48
Здоровье

Минздрав СО отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение»

Областной минздрав отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путниым.
НИА Самара 17 октября в 10:34
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Общество

Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда вчера в 01:28
Общество

В столице Чили ввели комендантский час

Российская газета вчера в 22:20
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:57
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
Гаджеты

Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября

Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
Москва 24 18 октября в 06:50
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru вчера в 13:40
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 18 октября в 06:45
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Общество

ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом

ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Russian Deadline 18 октября в 08:35
Происшествия

Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

News.ru вчера в 13:56
Общество

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Политика

Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд американских политиков в связях с Россией.
ТАСС 00:24
Футбол

Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус

Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Sport.ru 18 октября в 10:29
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Киберспорт

Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon

Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру 18 октября в 05:59
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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