Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

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