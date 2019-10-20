Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центре России

РБК00:52

В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой погоды в России

URA.Ru00:51

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

РИА Новостивчера в 23:18

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

RT на русскомвчера в 23:51

Вильфанд объяснил аномальность осени в центре России

Life.ruвчера в 23:28

В Гидрометцентре назвали причину очень теплой осени в центре России

Известия00:18

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Российская газетавчера в 22:00
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Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

РИА Новости 18 октября в 13:50
Политика

Названы четыре причины провалов США на переговорах

Американские дипломаты весьма компетентны, но не могут достигнуть прогресса по замороженным конфликтам, пишет обозреватель Foreign Policy, выделяя четыре психологические причины, которые этому мешают.
Взгляд.ру 02:23
Фигурное катание

Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при США

Российская фигуристка Анна Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America, стартовавшем в Лас-Вегасе.
Sports.ru вчера в 00:59
Общество

Исследование: россияне едят слишком много яиц

Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру 18 октября в 07:06
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Происшествия

В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Футбол

Тедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»

Московский Комсомолец вчера в 08:37
Происшествия

При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля

Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Авто

Первый электрокар Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 18 октября в 03:20
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Культура

Житель Снежинска исполнил на ТНТ танец под звуки, которые издавал сам

Hornews.com 02:34
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта

Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Хоккей

«Торонто» обыграл «Бостон», у Михеева — результативная передача

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. По 2 очка набрали Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (1+1).
Спорт-Экспресс вчера в 21:56
Единоборства

Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой

В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Российская газета 01:05
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Экономика

Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти

В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 09:05
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Самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе

Самолёт авиакомпании "Нордавиа" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе.
Толк вчера в 03:37
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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