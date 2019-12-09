Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении
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RT на русском09:09

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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

РБК10:10

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Известия08:50

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