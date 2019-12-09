Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении
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RT на русском09:09

Подробнее о событии

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

РБК10:10

Cиноптики прогнозируют температурные аномалии по всей России в ближайшие дни

ТАСС10:05

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Известия08:50

Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

Национальная служба новостей09:22

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

RT на русском09:09

Россиянам объяснили декабрьские погодные аномалии

Lenta.ru10:37

В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии

РИА Новости07:27
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Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

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Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

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Спорт

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Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
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Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году.
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Общество

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Сусанин 00:30
Происшествия

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News.ru вчера в 14:52
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Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин написал заявление об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
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Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена

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Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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Минздрав планирует развивать медицинские службы для россиян старшего возраста.
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Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
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General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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