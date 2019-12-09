с чего всё началось

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.

Хоккей ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA «Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.

Происшествия Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого» По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.

Политика Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии» Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.

Политика Сумма требований России к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Общество Взыскание долгов с пенсий могут запретить Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».

Здоровье Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.

Общество Китай полностью запрещает американское «железо» и ПО в госучреждениях Импортозамещение по-китайски Власти Китая разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов Стратегия разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.