Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении
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RT на русском09:09

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Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

RT на русском09:09

Cиноптики прогнозируют температурные аномалии по всей России в ближайшие дни

ТАСС10:05

Россиянам объяснили декабрьские погодные аномалии

Lenta.ru10:37

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

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Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Известия08:50

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Российская газета08:39

Синоптики предсказали погодные аномалии по всей России

РИА Новости07:27
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Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
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Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

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