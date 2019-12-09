Общество
РБКВ Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении.RT на русском09:09
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Спорт
WADA отстранит 145 российских спортсменов
WADA отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 российских спортсменов, пробы которых вызвали у агентства подозрение.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Спорт
Ласицкене назвала решение WADA позором
Хоккей
Овечкин прокомментировал решение ВАДА
Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Политика
МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Футбол
Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС
Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.
Политика
В Париже начался нормандский саммит
Общество
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Политика
Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике
Общество
Андрей Малахов уходит с поста главного редактора StarHit
«На флоте капитан покидает судно последним, но сейчас мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов в прощальной статье.
Кино
Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Футбол
«Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
«Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Политика
МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Наука
Самоодомашнивание людей доказано изменением работы одного гена
Оказалось, что у современных людей ген BAZ1B, из-за которого может возникнуть дефицит клеток нервного гребня, обладает высоким уровнем изменчивости.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Здоровье
Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .