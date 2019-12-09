с чего всё началось

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Спорт WADA отстранит 145 российских спортсменов WADA отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 российских спортсменов, пробы которых вызвали у агентства подозрение.

Хоккей Овечкин прокомментировал решение ВАДА Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.

Общество Андрей Малахов уходит с поста главного редактора StarHit «На флоте капитан покидает судно последним, но сейчас мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов в прощальной статье.

Футбол «Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой» «Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.

Гаджеты HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.

Политика МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.

Наука Самоодомашнивание людей доказано изменением работы одного гена Оказалось, что у современных людей ген BAZ1B, из-за которого может возникнуть дефицит клеток нервного гребня, обладает высоким уровнем изменчивости.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Футбол Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы "Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.