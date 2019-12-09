Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. Об этом сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении
.
RT на русском09:09

Подробнее о событии

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

РБК10:10

Cиноптики прогнозируют температурные аномалии по всей России в ближайшие дни

ТАСС10:05

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Известия08:50

Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

Национальная служба новостей09:22

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

RT на русском09:09

Россиянам объяснили декабрьские погодные аномалии

Lenta.ru10:37

В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии

РИА Новости07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Спорт

WADA отстранит 145 российских спортсменов

WADA отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 российских спортсменов, пробы которых вызвали у агентства подозрение.
BFM.ru 09:22
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Спорт

Ласицкене назвала решение WADA позором

Аргументы и Факты 08:50
Хоккей

Овечкин прокомментировал решение ВАДА

Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Sportbox.RU 12:15
Политика

МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал 03:30
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Футбол

Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС

Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.
Бомбардир.ру 12:27
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Политика

В Париже начался нормандский саммит

Интерфакс 11:24
Общество

Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
РБК 10:22
Политика

Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике

Московский Комсомолец 11:43
Общество

Андрей Малахов уходит с поста главного редактора StarHit

«На флоте капитан покидает судно последним, но сейчас мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — написал Малахов в прощальной статье.
Говорит Москва 02:55
Кино

Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

Известия 09:10
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Футбол

«Зенит» прибыл в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

«Зенит» прибыл в Лиссабон, где им предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.
Gazeta.SPb 09:53
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 04:10
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Политика

Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Millionaire.ru 11:37
Политика

МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.
Политика Сегодня 07:02
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Коммерсантъ 07:21
Политика

Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Lenta.ru вчера в 18:00
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Наука

Самоодомашнивание людей доказано изменением работы одного гена

Оказалось, что у современных людей ген BAZ1B, из-за которого может возникнуть дефицит клеток нервного гребня, обладает высоким уровнем изменчивости.
Discover24 06 декабря в 04:55
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Здоровье

Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

МедиаПоток 06 декабря в 04:15
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы

"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное