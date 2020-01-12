Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаВ Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления. По его словам, за тридцать лет наблюдений температура в это время года стала выше примерно на два или два с половиной градуса.
Читать в источнике
Комментировать17
Роман Вильфанд
Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много.
— Роман ВильфандМаяк (г. Сосновый Бор) 04:17
с чего всё началось

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС00:08

Подробнее о событии

Синоптик связал тёплую зиму в России с глобальным потеплением

RT на русском00:33

Гидрометцентр назвал теплую зиму в России следствием глобального потепления

Коммерсантъ00:59

«Ободрить нечем»: Климатолог предсказал «тренд» погодных явлений 2020 года

Царьград00:47

Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

РБК01:30

В Гидрометцентре объяснили причину теплой зимы в России

Известия00:31

Вильфанд: причиной теплой зимы в России является глобальное потепление

РЕН ТВ00:19

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

ТАСС00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Политика

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
НТВ 06:26
Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Футбол

Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости 10 января в 08:05
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Гаджеты

Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте

Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Игромания.ру вчера в 07:47
Политика

На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена

Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Lenta.ru 06:18
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Политика

Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.
РИА Новости 06:45
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Политика

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
РИА Новости 04:41
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Наука

Как узнают вес китов

Кстати, на платформу может въехать и автоцистерна, в которой перевозят небольших китов для всевозможных океанариумов.
Популярная механика 01:15
Футбол

Слуцкий одержал победу в конкурсе на поедание эчпочмаков

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий стал победителем в юмористическом конкурсе по поеданию эчпочмаков.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Здоровье

Врачам выдадут премии за обнаружение онкозаболеваний

В 2020–2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.
Most.tv 07:08
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Спорт

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну

НТВ 06:44
Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
РИА Новости 02:21
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Газета.Ru 06:23
Игры

Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam

Актуальные Новости вчера в 03:58
Наука

Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»

Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
News.ru 10 января в 08:11
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное