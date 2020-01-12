Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления. По его словам, за тридцать лет наблюдений температура в это время года стала выше примерно на два или два с половиной градуса.

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