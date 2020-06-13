Общество
News.ruВ Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России
Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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«Ждите опасных явлений»: глава Гидрометцентра о том, что нормального лета больше не будет
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