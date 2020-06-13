Общество
News.ruВ Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России
Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Глава Гидрометцентра спрогнозировал экстремальные погодные условия летом 2020 года
Народные новости12 июня в 05:54
Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях летом 2020 года
Экономика сегодня12 июня в 05:46
«Ждите опасных явлений»: глава Гидрометцентра о том, что нормального лета больше не будет
Pro Город Ярославль12 июня в 00:20
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
Политика
Копатько рассказал, кто из политиков может составить конкуренцию Зеленскому
Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.
Украина.ру вчера в 04:55
Общество
Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии
News.ru вчера в 12:58
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Общество
С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений
Начиная с понедельника, 15 июня, Республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
RT на русском вчера в 17:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
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Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия
Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»
В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 12 июня в 01:49
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Общество
Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля
Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 11 июня в 07:01
Общество
Под Норильском собрали более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси
Более 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси было собрано за прошедшие сутки на месте разлива топлива под Норильском, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 00:38
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
Эхо Москвы 11 июня в 12:03
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
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Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
Общество
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом "Звезда".
РИА Новости 00:13
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Психологи прокомментировали видеообращение Ефремова
"В речи прослеживается катастрофизация, то есть сообщает, что все кончено, что дальше ничего больше не будет", — добавил Фомин В свою очередь психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что в самом видеообращении чего-то не хватало.
Аргументы и Факты вчера в 09:29