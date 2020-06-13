Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

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