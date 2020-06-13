Общество

News.ruNews.ruВ Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Вильфанд объяснил причины возникновения опасных погодных явлений в России

РБКвчера в 16:14

Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях летом 2020 года

Экономика сегодня12 июня в 05:46

Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях летом 2020 года

NewInform12 июня в 07:57

Глава Гидрометцентра спрогнозировал экстремальные погодные условия летом 2020 года

Народные новости12 июня в 05:54

Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Lenta.ruвчера в 15:01

Синоптики предупредили россиян об опасных погодных явлениях этим летом

iReactor12 июня в 05:37

«Ждите опасных явлений»: глава Гидрометцентра о том, что нормального лета больше не будет

Pro Город Ярославль12 июня в 00:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

Коммерсантъ вчера в 22:58
69
Футбол

В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт вчера в 10:49
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
61
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
26
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
581
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5

Сегодня же в Китае прошло мероприятие, на котором был представлен умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Кстати, разработчики потрудились на славу и избавились от ряда недостатков, которые так или иначе раздражали пользователей.
The GEEK 11 июня в 04:16
26
Космос

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

ТК Звезда вчера в 20:54
8
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
120
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
4,7K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Экономика

В Самарской области построят новый завод

По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест.
63.ru вчера в 11:00
3
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
36
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
489
Футбол

Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия вчера в 03:31
206
Космос

В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник

Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
9
Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
33
Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
6
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 118 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 июня выявлено 118 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:08
1K
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
238
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
170
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
39
Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
73
Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
76
Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Футбол

Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:51
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное