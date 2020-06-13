Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

Футбол В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.

Общество Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 61

Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 26

Гаджеты Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5 Сегодня же в Китае прошло мероприятие, на котором был представлен умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Кстати, разработчики потрудились на славу и избавились от ряда недостатков, которые так или иначе раздражали пользователей. 26

Происшествия В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции. 120

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Экономика В Самарской области построят новый завод По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест. 3

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 33

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 6

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. 76