Общество
News.ruВ Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России
Столкновение тёплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях летом 2020 года
Экономика сегодня12 июня в 05:46
Глава Гидрометцентра спрогнозировал экстремальные погодные условия летом 2020 года
Народные новости12 июня в 05:54
«Ждите опасных явлений»: глава Гидрометцентра о том, что нормального лета больше не будет
Pro Город Ярославль12 июня в 00:20
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
Коммерсантъ вчера в 22:58
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт вчера в 10:49
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5
Сегодня же в Китае прошло мероприятие, на котором был представлен умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Кстати, разработчики потрудились на славу и избавились от ряда недостатков, которые так или иначе раздражали пользователей.
The GEEK 11 июня в 04:16
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда вчера в 20:54
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Известия вчера в 06:32
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика
В Самарской области построят новый завод
По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест.
63.ru вчера в 11:00
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Футбол
Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия вчера в 03:31
Космос
В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник
Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 118 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 июня выявлено 118 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:08
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма
Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Футбол
«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»
Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Футбол
Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:51