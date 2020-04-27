Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары

Общество Токаев продлил режим ЧП в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая. 2

Политика Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче. 245

Политика Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году. 363

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 450

Культура Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Происшествия Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный". 4

Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 51

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 285

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 37

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 62

Политика Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. 63

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 573

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 472

Общество В Саяногорске вводится режим ЧС В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов. 2

Происшествия В СК передали материалы проверки строительства ФОКа по шорт-треку в Челябинске В Челябинске прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки областной Контрольно-счетной палаты по расходованию бюджетных средств на строительство ФОКа по шорт-треку на базе дворца Уральская молния .