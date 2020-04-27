Общество
REGNUMВ Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 22:31
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Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Политика
Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса
К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче.
Российская газета 02:57
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика
Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС вчера в 19:00
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Культура
Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей
Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
РИА Новости Крым 03:00
Происшествия
Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским
В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный".
REGNUM 01:57
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Политика
Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге
В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
ТАСС 24 апреля в 13:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом
Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 22 человека
В Саратовской области резко сократилось количество заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:33
Общество
В Саяногорске вводится режим ЧС
В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
Происшествия
В СК передали материалы проверки строительства ФОКа по шорт-треку в Челябинске
В Челябинске прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки областной Контрольно-счетной палаты по расходованию бюджетных средств на строительство ФОКа по шорт-треку на базе дворца Уральская молния .
Znak.com 02:56
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25