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Известия
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Роман Вильфанд
Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно.
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
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Московский Комсомолец

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Московский Комсомолец18:59
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Известия18:58
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

ТАСС17:25
RT на русском

В Гидрометцентре пообещали аномально тёплое начало сентября

RT на русском18:27
Lenta.ru

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Lenta.ru17:53
Телеканал 360°

Синоптики пообещали аномально теплый сентябрь в европейской части страны

Телеканал 360°17:38
Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в сентябре

Коммерсантъ18:43

Корпорация Samsung проведет презентацию нового складного смартфона

Напомним, 5 августа на онлайн-презентации южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra и складывающийся смартфон Galaxy Z Fold 2. Все модели смартфонов оснащены пером S Pen, позволяющим управлять смартфонами дистанционно.
Корпорация Samsung проведет презентацию нового складного смартфона
ИА Красная Веснавчера в 13:58
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

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Vprognoze.ruвчера в 13:25

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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который на правах аренды выступает за «Ротор», рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру «железнодорожников» Юрию Семину.
Спорт-Экспресс18:50

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Интерфаксвчера в 14:11
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