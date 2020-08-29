Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Вестник Кавказа 8

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.

Роман Вильфанд Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно.