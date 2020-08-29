Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно.
С чего всё началось
Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России
Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
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