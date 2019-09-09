Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, характер погоды будет определять антициклон.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадков не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

Российская газетавчера в 22:00

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Известия00:27

Россиянам пообещали июльское тепло в сентябре

Lenta.ru02:05

Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре

RT на русском03:34

Синоптики назвали причину июльского тепла в сентябре

News.ruвчера в 23:56

Летняя жара и мокрый снег: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Царьград00:45

Летняя погода сохранится в сентябре

Газета.Ru02:47
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Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

ANNA-News 05:11
Здоровье

О чём может предупредить внезапное онемение тела, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, о чём может быть предупредить внезапное онемение тела.
Питерские заметки 02:29
Политика

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Pravda.Ru 05:41
Происшествия

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Авто

Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более миллиона километров

Известия 05:10
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика

По предварительным данным на выборах Абхазии побеждает Хаджимба

REGNUM 02:44
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика

Визит Зеленского в США начнется 23 сентября

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество

В консервах сайры Росконтроль нашел мышьяк

РЕН ТВ 03:15
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свою беременность

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика

Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией

Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

РБК 04:33
Авто

Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры

Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52
Происшествия

В Башкирии мужчина изменял сожительнице с ее 16-летней дочерью

Bash.News 04:26
Футбол

Погба остался в «Манчестер Юнайтед» благодаря Adidas

Adidas помогла «Манчестер Юнайтед» минувшим летом сохранить в команде французского хавбека Поля Погба, информирует Daily Star.
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Шоу-бизнес

Ирина Муромцева разводится с мужем

После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.
StarHit.ru 00:30
Политика

Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
RT на русском 05:16
Авто

Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России

Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Гаджеты

LG может покинуть российский рынок смартфонов

Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
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