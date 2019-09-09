В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадков не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы.

с чего всё началось

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, характер погоды будет определять антициклон.

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