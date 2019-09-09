Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, характер погоды будет определять антициклон.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадков не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

Российская газетавчера в 22:00

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Известия00:27

Россиянам пообещали июльское тепло в сентябре

Lenta.ru02:05

Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре

RT на русском03:34

Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре в центральной России

РБК06:43

Синоптики назвали причину июльского тепла в сентябре

News.ruвчера в 23:56

Летняя жара и мокрый снег: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Царьград00:45
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 08:00, Вашингтон
Политика

Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму

Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия

17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»

Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Политика

По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
Наша версия 03:22
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Здоровье

Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов

Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Баскетбол

Сборная Греции победила Чехию, но вылетела с ЧМ по баскетболу

Сборная Греции в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу одержала победу над командой Чехии.
Матч ТВ 06:39
Энергетика

Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине

В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
ИА Новороссия 06:27
Происшествия

Неизвестный облил зеленкой главу штаба Навального в Петербурге

Piter.tv 03:17
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Наука

Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли

Faktom вчера в 11:15
Наука

Ученые изучили свитки Мертвого моря с пророчествами о Христе

Evo-rus.com 04:31
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Политика

В Оренбургской области выборы губернатора состоялись

Московский Комсомолец 05:26
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

Бойцы «Хезболлы» сбили еще один израильский беспилотник

Израильская армия лишилась еще одного беспилотника, который нарушил воздушное пространство Ливана и был сбит бойцами движения "Хезболла", информирует ливанский телеканал "Аль-Маядин".
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Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Болтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной и назвал эту процедуру важным событием.
Комсомольская правда 03:24
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Общество

Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Общество

В Омске директора гимназии уволили после травли ученика

Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Известия 06:26
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