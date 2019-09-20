Общество
РБКВ Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд. Он отметил, что это не точный прогноз, а повышенная вероятность.
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с чего всё началось
На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Телеканал 360°05:32
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