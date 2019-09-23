Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре

«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд. Он отметил, что это не точный прогноз, а повышенная вероятность.
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с чего всё началось

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

На смену осенней дождливой и пасмурной погоде еще придет теплое и солнечное бабье лето. Но, по прогнозам синоптиков, оно наступит только в октябре. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Телеканал 360°05:32

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URA.Ru07:12

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РБК08:51

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ТАСС09:00

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

РИА Новости06:11

Россиянам пообещали возвращение тепла. Но не в сентябре

Телеканал 360°05:32
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