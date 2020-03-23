На этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. Ожидается, что он окажется очень стабильным.

с чего всё началось

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В начале недели, по словам синоптика, днем будет около нуля.

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

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