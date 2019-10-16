Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.
Российская газетавчера в 22:00

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После теплого ноября россиян ждут аномальные морозы. Прогноз

URA.Ru07:48

Гидрометцентр уточнил прогноз о теплом ноябре

Национальная служба новостей05:28

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Известиявчера в 23:50

Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России

РБК01:35

Синоптики прогнозируют тёплый ноябрь

RT на русском01:28

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

РИА Новости01:47

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Российская газетавчера в 22:00
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УАЗ «Патриот» получит новые революционные опции

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Общество

«Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН

84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
Агентство Телеграф 05:43
Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
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Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

CyberSport.ru 03:50
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Транспорт

Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию

Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
RT на русском 06:46
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
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ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
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«Лукойл» решил раздать больше денег

Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика

Власти Ростовской области хотят обложить самозанятых налогом

Власти Ростовской области хотят увеличить количество людей, занимающихся бизнесом за счет попадания в пилотную программу по самозанятым, которая сейчас реализуется в ряде регионов России.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:54
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru 07:44
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Общество

Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.
Российская газета 06:45
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Политика

Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым полиция получает право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.
РБК 08:23
Единоборства

Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Космос

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

Коммерсантъ 06:38
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Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb вчера в 02:20
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Политика

Путин проверит ход ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 08:31
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