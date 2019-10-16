Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.Российская газетавчера в 22:00
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