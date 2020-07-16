Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — сказал Вильфанд.

с чего всё началось

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду. Он напомнил, что в России в начале июля температура превышала климатическую норму на 3,5 градуса.

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

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