Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что февраль не будет очень холодным и морозным, но столбики термометров будут опускаться ниже, чем в январе, передает РИА Новости.
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Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
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Происшествия
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СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
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Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны
Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
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Общество
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Сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино покажут на большом экране в Москве.
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Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Шоу-бизнес
Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон
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