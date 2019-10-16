Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.Российская газетавчера в 22:00
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Вести.Ru 12:34
Общество
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Армия и оружие
В России начались учения стратегических ядерных сил «Гром-2019»
Российские учения стратегических ядерных сил "Гром-2019", которые стартуют 15 и продлятся до 17 октября, носят исключительно оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран.
Военное обозрение вчера в 02:32
Футбол
Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.
Lenta.ru 14:52
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Авто
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.
110km.ru 13 октября в 17:59
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда вчера в 14:30
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Спорт
Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб
Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 15:51
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Культура
В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова
В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.
Вести Подмосковья 08:15
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Общество
Памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище в его день рождения, 16 октября.
MOS.news 07:42
Авто
Для Lada Largus сделали навесной багажник
Навесной багажник Shuttle box для Lada Largus предлагается за 55 тыс. рублей, а версия, окрашенная в цвет автомобиля будет дороже еще на 13 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 14 октября в 11:47
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани
РИА Новости 14:29
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Армия и оружие
Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия 15:25