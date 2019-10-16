Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.Российская газетавчера в 22:00
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Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым
Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Экономика
ЕАО требуется еще 445 млн рублей на отопительный сезон
Губернатор ЕАО, отчитавшись о принятых мерах касаемо обрушившегося на регион наводнения, попросил у главы государства 445 млн рублей на прохождение отопительного сезона.
Время Биробиджана 19:53
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Наука
Кожу свиньи хотят использовать для лечения ожогов людей
Предложенный вариант использования генетически модифицированной кожи свиньи для лечения ожогов является уместным, считают специалисты.
Goroday.ru вчера в 02:11
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 14 октября в 07:56
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Наука
Наблюдения древних ассирийских астрономов помогают современным ученым исследовать солнечную активность
Naked Science 13:43
Происшествия
Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына
Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета вчера в 07:53
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии
Стоит отметить, глава США Дональд Трамп уже подписал указ о введении санкционных мер против страны из-за военной операции.
Газета.Ru 18:29
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием Porsche и такси в Москве
На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль Porsche и такси, в результате аварии пострадали четыре человека.
РБК 18:02
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Политика
Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Трампа НАТО прекратит своё существование.
Pravda.Ru 02:21
Экономика
«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба
Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
Ведомости 01:29
Экономика
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 13 октября в 19:23
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Армия и оружие
Канада приостановила поставки оружия в Турцию
Правительство Канады приняло решение временно прекратить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской республики.
Страна Советов on-line 06:40
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Культуромания 16:24
Наука
Найдена причина различия когнитивных способностей у людей
Для объяснения различий в когнитивных способностях различных индивидов были предложены многие теории, в том числе нейробиологические модели.
Naked Science вчера в 15:18
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
СаратовБизнесКонсалтинг 10:18
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Здоровье
На борьбу с онкологией в Приамурье потратят более 5 миллиардов рублей
Львиная доля средств — почти 5,29 миллиарда в течение пяти лет — будет потрачено на борьбу с онкологическими заболеваниями.
АСН24 01:39
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29