Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

Синоптики анонсировали тёплый ноябрь в европейской части России

RT на русском11:03

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Известиявчера в 23:50

Рано радуетесь! Гидрометцентр уточнил прогноз о теплом ноябре

Национальная служба новостей05:28

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

РИА Новости01:47

Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России

РБК01:35

Синоптики обнадежили россиян теплым ноябрем

Газета.Ru08:23

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Российская газетавчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском 07:51
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:42
Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
Гаджеты

Samsung анонсировал смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Смартфон будет отличаться от предыдущих моделей выступом вверху экрана, на котором будут расположены фронтальная камера, разговорный динамик, сенсор приближения и другие датчики.
Planet Today 09:24
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

Новые автомобили вчера в 11:03
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Авто

В России новым автомобилям запретят ездить без номеров

В России будет запрещена эксплуатация новых автомобилей без номеров.
За рулем Кубань вчера в 08:23
Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
Авто

8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

8 брендов изменили цены на свои авто в РФ в первой половине октября, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты

Откровения первого покупателя Intel Core i9-9900KS: запаса по разгону не ждите

Некоторые связанные с потребительскими качествами процессора вопросы позволяет снять изучение профильной ветки на Reddit, где один из первых покупателей Core i9-9900KS делится первыми впечатлениями от практических испытаний новинки.
3DNews 10:30
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Технологии

Ученые обнаружили в джунглях Камбоджи затерянный древний город

Ученые нашли во время исследования джунглей Камбоджи город Махендрапарвата, ранее являвшийся столицей древней цивилизации — кхмеров.
ФАН 10:17
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем профессионального футбольного клуба

39-летний российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем профессионального футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.
OvideO.ru вчера в 10:39
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Спорт

Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр

Российские футболисты со счетом 6:2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр.
ТАСС Спорт вчера в 11:40
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Наука

За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?

29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
Парламентская газета 14 октября в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное