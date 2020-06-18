Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. Холодно будет в Томской, Омской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. Там столбики термометров опустятся ниже нормы на шесть градусов.
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с чего всё началось
Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:57
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