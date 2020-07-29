Общество
ToDay News UfaВ Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода. Ливни пройду в Новгородско, Ленинградской, Тверской, Брянкой и других областях. На большей части Поволжья и в Карелии, Алтайском крае.
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с чего всё началось
С 29 июля испортится погода на северо-западе, севере и юге европейской части России, а также в Поволжье. Там начнутся сильные дожди, которые продлятся до конца июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.Российская газета28 июля в 22:06
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Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 27 июля в 13:10
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила тело мертвого сожителя
В Санкт-Петербурге женщина рачленила тело сожителя, который умер от передозировки наркотиков.
АиФ Санкт-Петербург 02:08
Экономика
В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях
«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
REGNUM вчера в 20:51
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21.
Российская газета вчера в 22:28
Экономика
Пассажирские перевозки в России будут модернизированы
Представлена комплексная программа для модернизации сферы пассажирских перевозок в России.
Car.ru 02:06
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Происшествия
В Саратове задержаны сбытчики фальшивых пятитысячных купюр
Сбытчики рассказали, что приобретали фальшивые деньги через интернет, но с продавцом лично не встречались, а забрали купюры из тайника.
Saratovnews 00:56
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport вчера в 15:23
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Республика готовится к вакцинированию от коронавируса
В ходе совещания обсуждались вопросы готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.
ИА Хакасия вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru 28 июля в 03:27
Общество
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии
В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
Происшествия
Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ
Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
РИА Новости вчера в 11:49
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Разведенная дочь Меладзе снова влюблена и счастлива
До свадьбы молодые люди встречались несколько лет, и, казалось, что они будут жить долго и счастливо.
Woman.ru вчера в 11:44
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс 28 июля в 06:29
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Авто
Эксперты назвали главные правила по замене масла в авто
Актуальные Новости 28 июля в 09:19
Армия и оружие
В Россию вернулась подводная лодка «Краснодар»
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 июля британские военные упустили российскую подводную лодку «Краснодар», когда она находилась у мыса Лендс-Энд в графстве Корнуолл.
Кубань 24 вчера в 07:54
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Кино
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix
Popcornnews.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Приемная дочь легендарного Андрея Миронова стала копией отчима
Слово и Дело вчера в 14:00