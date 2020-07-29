С 29 июля испортится погода на северо-западе, севере и юге европейской части России, а также в Поволжье. Там начнутся сильные дожди, которые продлятся до конца июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

с чего всё началось

Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода. Ливни пройду в Новгородско, Ленинградской, Тверской, Брянкой и других областях. На большей части Поволжья и в Карелии, Алтайском крае.

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Экономика В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях «В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.

Футбол Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита» Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21.

Экономика Пассажирские перевозки в России будут модернизированы Представлена комплексная программа для модернизации сферы пассажирских перевозок в России.

Происшествия В Саратове задержаны сбытчики фальшивых пятитысячных купюр Сбытчики рассказали, что приобретали фальшивые деньги через интернет, но с продавцом лично не встречались, а забрали купюры из тайника.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,9K

Политика Республика готовится к вакцинированию от коронавируса В ходе совещания обсуждались вопросы готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.

Общество В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. 7

Политика Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК). 1K

Общество В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.

Общество Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий "Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде. 31

Шоу-бизнес Разведенная дочь Меладзе снова влюблена и счастлива До свадьбы молодые люди встречались несколько лет, и, казалось, что они будут жить долго и счастливо.