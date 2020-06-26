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В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости». Температура понизится в Центральной России с понедельника.В источнике
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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

Коммерсантъ22:22

Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели

Российская газета17:47

Россиян предупредили о надвигающемся похолодании

РИА Новости20:33

Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик

Комсомольская правда19:28

Жителей европейской части России с понедельника ожидает резкое похолодание

Эхо Москвы18:12

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

РБК21:22

Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

ТАСС17:26
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Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости00:23
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В Саратове работница жиркомбината при очистке станка лишилась руки

Саратов, 26 июня 2020, 08:30 — REGNUM В Саратове в цеху по производству мыла в акционерном обществе «Жировой комбинат» женщина во время очистки шнека от остатков продукции лишилась руки, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.
REGNUM01:30
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