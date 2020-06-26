В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
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Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости». Температура понизится в Центральной России с понедельника.В источнике
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