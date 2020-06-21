Общество
Life.ruВ Гидрометцентре предупредили о насыщенных солнечных лучах 21 июня
В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
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Россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи в воскресенье, 21 июня, в связи с летним солнцестоянием, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС17:15
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