Общество

Life.ruLife.ruВ Гидрометцентре предупредили о насыщенных солнечных лучах 21 июня

В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
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Гидрометцентр: самые энергетически насыщенные солнечные лучи ждут россиян 21 июня

Россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи в воскресенье, 21 июня, в связи с летним солнцестоянием, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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