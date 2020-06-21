Общество
Life.ruВ Гидрометцентре предупредили о насыщенных солнечных лучах 21 июня
В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось
Россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи в воскресенье, 21 июня, в связи с летним солнцестоянием, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 17:15
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В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
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Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
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Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
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Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
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Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
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Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:51
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Тарантас Ньюс вчера в 05:15
Политика
Трамп ответил на подозрения в наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) в субботу, 20 июня, прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Известия вчера в 23:20
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
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Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов
Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
Футбол
«Чалов давно потерялся. Но кем его менять? Вагнером? Не живите прошлым». Экс-капитан ЦСКА — о разгроме от «Зенита»
ЦСКА — «Зенит»: все голы матча — Сегодня 38 лет исполнилось братьям Березуцким.
Спорт-Экспресс вчера в 15:45
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
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РБК 19 июня в 22:09
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» именно в кинотеатрах
News.ru 19 июня в 03:57
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В Хакасии число случаев коронавируса за неделю выросло в 1,2 раза
Число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза — как в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае.
ИА Хакасия 19 июня в 07:15
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10