Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первые легкие морозы в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни, сообщает в субботу, 22 августа, ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Московский Комсомолец17:05
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
РЕН ТВ

Синоптики пообещали первые морозы ряду регионов России

РЕН ТВвчера в 16:32
Газета.Ru

Синоптики предупредили россиян о первых морозах

Газета.Ruвчера в 16:22
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли
RT на русскомвчера в 08:49
688

В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
РБК17:09
5

В РАН объяснили происхождение снятых с МКС неизвестных объектов

Ранее космонавт Иван Вагнер рассказал, что снимал полярное сияние над Антарктидой, однако на видео можно увидеть еще пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.
Аргументы и Факты19 августа в 13:19
2,4K