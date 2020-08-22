В РАН объяснили происхождение снятых с МКС неизвестных объектов

Ранее космонавт Иван Вагнер рассказал, что снимал полярное сияние над Антарктидой, однако на видео можно увидеть еще пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.