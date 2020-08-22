Челябинский «Трактор» представил новый логотип и фирменный стиль

Изменено и начертание названия клуба «Трактор», прежде всего — заглавной буквы «Т». На основе нового стиля уже спроектировано несколько вариантов домашней и гостевой формы, вариант ретро-формы, а также клубная атрибутика, которая должна поступить в продажу уже в ближайшие дни.