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Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первые легкие морозы в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни, сообщает в субботу, 22 августа, ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
Газета.Ru

В ряде регионов России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

Задержанного в Белоруссии украинца с оружием разыскивали в РФ за кражу

Задержанный в Белоруссии вооруженный гражданин Украины был объявлен в розыск в России за совершение кражи в Подмосковье, сообщает 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Известия23:29
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.
Известия19:39
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Челябинский «Трактор» представил новый логотип и фирменный стиль

Изменено и начертание названия клуба «Трактор», прежде всего — заглавной буквы «Т». На основе нового стиля уже спроектировано несколько вариантов домашней и гостевой формы, вариант ретро-формы, а также клубная атрибутика, которая должна поступить в продажу уже в ближайшие дни.
Европейско-Азиатские новости00:00

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ruвчера в 10:28