В Оренбурге нашли трех девочек-подростков, жестоко избивших школьницу

Напомним, что подростки начали приставать к двум девочкам, ехавшим из Степного центр, еще в автобусе – по словам матери избитой оренбурженки, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, а потом вышли следом за жертвами издевательств и дважды избили – сначала у известной сети фастфуда, где их разняли прохожие, а затем еще раз.