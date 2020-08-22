Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первые легкие морозы в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни, сообщает в субботу, 22 августа, ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
Газета.Ru

В ряде регионов России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
4

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
43

В Оренбурге нашли трех девочек-подростков, жестоко избивших школьницу

Напомним, что подростки начали приставать к двум девочкам, ехавшим из Степного центр, еще в автобусе – по словам матери избитой оренбурженки, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, а потом вышли следом за жертвами издевательств и дважды избили – сначала у известной сети фастфуда, где их разняли прохожие, а затем еще раз.
Orenday.ru00:27
14

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 73 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 166 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, во всех 5 летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 02:40
964

Forbes оценил российскую экипировку «Ратник»

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета.
Известиявчера в 23:12
73