Для участия в «цепи» от Вильнюса до границы Белоруссии зарегистрировались 48 тыс. человек

Почти 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии, в ходе которой участники выстроятся в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией.