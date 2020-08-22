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РБК
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

В ближайшие дни в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
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РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
Газета.Ru

В ряде регионов России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".
ТАСС00:48
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Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов специально для РБК дал прогноз на предстоящий матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Локомотивом».
РБК спорт06:46

Для участия в «цепи» от Вильнюса до границы Белоруссии зарегистрировались 48 тыс. человек

Почти 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии, в ходе которой участники выстроятся в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией.
ТАСС02:26

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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