Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях
Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
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с чего всё началось
Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:42
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Политика
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
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Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
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Кого убивали в «Медном озере», того и топили в Сосновке. Заодно помяли подполковника полиции
47news узнал, что несколько недель назад подполковник "убойного" отдела главка подведен к бизнесмену Сергею Колодяжному.
Политика
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Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Экономика
Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Общество
ЛГПУ перешел на особый режим обучения
ЛГПУ с сеголеяшнего числа и до особого распоряжения перешли на особый режим обучения.
Космос
Ранняя Вселенная заполнена сверхмассивными черными дырами
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики коронавируса для пожилых людей
В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Авто
В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Экономика
АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов
По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Культура
Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело
Политика
Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы
Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
Армия и оружие
75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Общество
Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 59 человек
Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 59 человек.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.