Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:42

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Гидрометцентр: резкие перепады температуры ждут регионы России

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Синоптики предупредили о температурных аномалиях в России

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URA.Ruвчера в 23:44

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

РИА Новостивчера в 21:42
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Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

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Газета.Ru вчера в 10:53
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Россия закрывает границу с Белоруссией

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Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

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ЛГПУ перешел на особый режим обучения

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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
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В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики коронавируса для пожилых людей

В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.
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Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
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Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы

Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
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75 лет назад началась масштабная операция по освобождению Вены

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В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
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Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 59 человек

Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 59 человек.
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В Китае за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
РБК 14 марта в 22:17
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