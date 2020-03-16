Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

На юге европейской территории России на этой неделе возможны заморозки, а в Сибирь придет небывалое тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пр его словам, уже в ближайшее время резко похолодает в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:42

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Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

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Россиян предупредили о температурных аномалиях

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Гидрометцентр: резкие перепады температуры ждут регионы России

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Россиянам пообещали температурные аномалии

URA.Ruвчера в 23:44

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

РИА Новостивчера в 21:42
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Общество

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Радио Маяк 06:12
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Футбол

Бегович: «Вирус очень сильно ударил по Италии»

Вирус очень сильно ударил по Италии.
Soccer.ru 06:35
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Политика

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
ФАН 06:29
Происшествия

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости вчера в 10:07
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Общество

В ЯНАО из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел совещание оператиного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
URA.Ru 06:40
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Политика

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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

У участника шахматного турнира в Мурманске подозревают коронавирус

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщили, что предварительный тест на заразу оказался положительным у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан".
Московский Комсомолец 03:47
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

РИА Новости 06:38
Общество

В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра

Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
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Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Здоровье

В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе

Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.
ТАСС вчера в 05:01
Политика

Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
News.ru 02:40
Общество

Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором

Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Общественное телевидение России 06:33
Общество

Роспотребнадзор: через наличные деньги может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, 15 марта предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.
Красная весна вчера в 12:29
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Футбол

Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Sport24.ru 05:42
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
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