Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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На юге европейской территории России на этой неделе возможны заморозки, а в Сибирь придет небывалое тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пр его словам, уже в ближайшее время резко похолодает в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму.

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

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