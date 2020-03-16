Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях
На юге европейской территории России на этой неделе возможны заморозки, а в Сибирь придет небывалое тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пр его словам, уже в ближайшее время резко похолодает в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму.
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с чего всё началось
Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:42
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