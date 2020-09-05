В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов
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К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов. Ночи будут прохладными - в пределах плюс 10 и ниже градусов.В источнике
С чего всё началось
В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов
Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода - будет до 25 тепла и солнечно, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 17:01
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В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве на 10 градусов
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