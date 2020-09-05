К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов. Ночи будут прохладными - в пределах плюс 10 и ниже градусов.

С чего всё началось В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода - будет до 25 тепла и солнечно, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Российская газета вчера в 17:01