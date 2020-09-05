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Российская газета
Российская газета

В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов

К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов. Ночи будут прохладными - в пределах плюс 10 и ниже градусов.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов

Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода - будет до 25 тепла и солнечно, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 17:01
Подробнее о событии
Будущее России. Национальные проекты

В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве на 10 градусов

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:43
Коммерсантъ

Гидрометцентр спрогнозировал наступление «настоящей осени» в ЦФО

Коммерсантъ19:56
Москва 24

Синоптик назвал дату прихода осени в центр Европейской России

Москва 2420:17
РБК

В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени»

РБК18:43
Российская газета

В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России

Российская газета17:31
Известия

Вильфанд спрогнозировал «настоящую осень» в центральной части России

Известия18:18
NewInform

Синоптик Вильфанд назвал сроки наступления холодов в РФ

NewInform20:04

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05

Украина закупает российские товары через третьи страны

Попытки Украины разорвать все экономические связи с Россией оборачиваются необходимостью приобретать российские товары через посредничество третьих стран, а политика импортозамещения становится лишь видимостью.
Экономика сегодня5 сентября в 13:29
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Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостейвчера в 15:20
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Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Российская газетавчера в 00:37
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