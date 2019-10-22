Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла.Российская газетавчера в 22:00
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Политика
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РПЛ представила новый зимний мяч
Армия и оружие
Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии
У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Наука
Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом
В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
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15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
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Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Общество
Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Общество
Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
Общество
РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых
Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Происшествия
Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии
У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Общество
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.