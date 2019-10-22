Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся похолодании

Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла.
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