Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Общество
Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Политика
Песков заявил, что сроков «нормандского саммита» пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения «нормандского саммита» пока нет, так как формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений, сообщает РИА Новости.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Армия и оружие
США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное
США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Здоровье
Более 517 тысяч жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в областном Министерстве здравоохранения, по данным на 18 октября текущего года в период вакцинации было привито почти 518 тысяч жителей региона, из которых 111 тысяч – дети.
Политика
США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Белоруссии
Американский минфин продлил во вторник лицензию на исключение из санкций нефтегазового сектора Белоруссии до 26 апреля 21 года, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Космос
Кометы могут переносить жизнь в Млечный Путь
Ученые из Гарвардского университета выдвинули новую теорию об экспортировании жизни в Млечный Путь.
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Общество