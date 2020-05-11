Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Ночные температуры составят 6—8 градусов, а днем 10—13 градусов. При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, сохранится жаркая погода.
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Роман Вильфанд
Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов.
— Роман ВильфандРИА Новости вчера в 18:07
с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

RT на русскомвчера в 20:47

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в европейской части России

Коммерсантъвчера в 22:13

Вильфанд пообещал россиянам резкое похолодание в центре и жару на Урале

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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

РБКвчера в 23:00

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News.ruвчера в 18:47

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

РИА Новостивчера в 18:07
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FightTime.ru вчера в 03:14
Общество

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Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
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Общество

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Авто

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По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Космос

Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Дни24 09 мая в 11:09
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Происшествия

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BFM.ru вчера в 19:00
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Происшествия

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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 16:52
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Шоу-бизнес

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ТАСС вчера в 16:59
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

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Ведомости вчера в 10:14
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На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Общество

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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
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Названа опасность досрочного погашения кредита

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Политика

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РИА Новости вчера в 21:03
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ТАСС вчера в 08:18
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В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

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Политика

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Коммерсантъ вчера в 10:01
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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