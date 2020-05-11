Быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов.

Ночные температуры составят 6—8 градусов, а днем 10—13 градусов. При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, сохранится жаркая погода.

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

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