Быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов.

К вечеру вторника температура понизится более, чем на 10 градусов, отметил синоптик. «До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

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