Общество
РБКВ Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
В первый летний день европейскую часть России ждет резкое похолодание. На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
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В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новости17:20
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