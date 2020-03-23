Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Так, если в понедельник еще около нуля градусов, то со вторника начнется потепление. Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное.
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с чего всё началось
На этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. Ожидается, что он окажется очень стабильным.Российская газетавчера в 21:00
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Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Музыка
Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
Авто
Компания Nissan запатентовала новый логотип
Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Армия и оружие
Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Происшествия
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха
Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Здоровье
Заболевший коронавирусом самарец находится в средней степени тяжести
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
Здоровье
Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса
Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
Происшествия
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Шоу-бизнес
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают в России
Компания сообщает, что чаще всего россияне выбирают новый кроссовер Toyota RAV4 с полным приводом, 2,0-литровым мотором и вариаторной трансмиссией.
Политика
Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Спорт
Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.