Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Так, если в понедельник еще около нуля градусов, то со вторника начнется потепление. Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

На этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. Ожидается, что он окажется очень стабильным.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Вильфанд предупредил о «мощнейщем» антициклоне в Москве

РБК01:56

Синоптики предупредили о необычном антициклоне над Центральной Россией

RT на русском01:46

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Российская газетавчера в 21:00

Россиян предупредили о приходе необычного антициклона

Газета.Ru00:11

Россиянам пообещали сильнейшее охлаждение воздуха

Lenta.ruвчера в 22:43

Необычный антициклон изменит погоду в европейской России

РЕН ТВвчера в 22:09

Синоптики пообещали до +15 градусов в Центральной России

Известия01:27
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 21 марта в 01:15
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
РБК 01:15
Авто

Компания Nissan запатентовала новый логотип

Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Sostav.ru 20 марта в 07:30
Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU вчера в 12:11
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета вчера в 07:32
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:12
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Здоровье

Заболевший коронавирусом самарец находится в средней степени тяжести

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
ГТРК Самара вчера в 10:53
Здоровье

Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла.
РБК вчера в 15:57
Происшествия

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Шоу-бизнес

«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
Пятый канал вчера в 15:14
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Российская газета 21 марта в 03:42
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают в России

Компания сообщает, что чаще всего россияне выбирают новый кроссовер Toyota RAV4 с полным приводом, 2,0-литровым мотором и вариаторной трансмиссией.
Тарантас Ньюс 21 марта в 00:07
Политика

Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 22:04
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru 21 марта в 12:51
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
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В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Lenta.ru 00:52
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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