Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Российская газетавчера в 22:00

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

РИА Новости02:00

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Известия00:45

Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в Центральной России

РБК04:08

Резкое похолодание придёт в ряд российских регионов

News.ru04:42

«Упадет на 6-8 градусов»: Синоптики рассказали, когда в Москву придет резкое похолодание

Царьградвчера в 23:20

К концу недели в России резко похолодает

Московский Комсомолец03:19
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Политика

Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика

Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство

Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Коммерсантъ 06:32
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Авто

Audi проводит тесты нового метода окрашивания кузова

CarsWeek.ru 07:32
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество

Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Политика

На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко

На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Rambler News Service 05:57
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Футбол

«Барселона» представила третий комплект формы

Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон.
REGNUM 07:32
Финансы

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 16,5%

Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 19,75 до 16,5% годовых.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Хореограф Мигель рассказал, как его избили в метро

Комсомольская правда 03:50
Политика

Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону

Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo 06:10
Общество

Медведев высказался о четырехдневной неделе

В некоторых странах рабочая неделя сегодня короче, например во Франции работают 35 часов, то есть каждый рабочий день там на час короче, чем в РФ.
Инвест-Форсайт 05:48
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала моложавую маму

WomanHit.ru 03:55
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Интернет

Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний

Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.
Astera 05:10
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор

Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
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