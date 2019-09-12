Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
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с чего всё началось
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу.Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Гаджеты
Спрос на планшеты в регионе EMEA ощутимо снизился
Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка планшетов в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) во втором квартале текущего года.
3DNews 04:09
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Космос
Астронавты изучают процесс кипения в космосе
Эксперимент решили провести по двум причинам.
Машины и Механизмы вчера в 09:16
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Футбол
Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что не планирует заниматься своей нынешней деятельностью слишком долго.
Матч ТВ 02:53
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Моуринью считает Роналду феноменом
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Игры
Новый трейлер Rune 2 назвал точную дату выхода игры
Игромания.ру 03:30
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
Авто
УАЗ показал полностью электрическую «Буханку»
Известно, что в течение пяти лет с 1980 года с конвейера Ульяновского автозавода сошло 65 экземпляров электромобилей УАЗ-3801, и, к сожалению, лишь единицы сохранились в России.
32CARS.ru 03:39
Здоровье
Названы продукты, омолаживающие организм и стволовые клетки
Американский ученый сообщил о том, что пищевой рацион человека должен содержать такие продукты, которые будут способствовать поддержке стволовых клеток и тем самым омолаживать организм.
Московский Комсомолец 03:52
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25