В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. И к 14 сентября температура воздуха понизится до +16 градусов. В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь начнется в субботу.

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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

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