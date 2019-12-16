Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура - это минус 9,3 градуса.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газетавчера в 17:00

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Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе

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URA.Ruвчера в 21:46

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газетавчера в 17:00
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Общество

Детей могут обязать выплачивать долги родителей из-за дорогих подарков

Суды трех инстанций отказались привлекать детей к выплате долга: на момент налоговой проверки они были несовершеннолетними, а сам факт подарков суды сочли недостаточным для субсидиарной ответственности.
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
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Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
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Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости 10:47
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МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами

Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
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Стали известны пары плей-офф Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске. Ранее были определены пары плей-офф Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.
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В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
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РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

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Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

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Происшествия

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

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Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

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Гаджеты

Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
Ferra вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда

Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами.
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Энергетика

Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году

Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
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Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

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В Казани загорелся склад мебельной фабрики

Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Политика

Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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Политика

Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву.
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Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

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Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
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Слуцкий может возглавить «Рубин»

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