Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура - это минус 9,3 градуса.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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