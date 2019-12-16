Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура - это минус 9,3 градуса.
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с чего всё началось
Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.Российская газетавчера в 17:00
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Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Комсомольская правда03:04
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
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