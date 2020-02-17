Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:05
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Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Происшествия
Блогер Мирзеханов признал вину по делу о терроризме
Блогер Алибек Мирзеханов признал вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и оформил явку с повинной.
Общество
Шнуров написал стих протоиерею Смирнову
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»
"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Армия и оружие
НАТО отказалось поддержать Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Происшествия
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший торговали на рынке овощами.
Экономика
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", - сказал собеседник.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
Кремль не считает, что президент должен вмешиваться в разбирательство дела Дарьи Сосновской, которую летом прошлого года на митингах полицейский ударил в живот, этим инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
Психологи назвали самые частые причины ссор у молодоженов
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Экономика
Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень
Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Наука
Избежать рака груди поможет зеленый чай
Китайские специалисты пришли к выводу, что зеленый чай может защитить от рака молочных желез.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини
Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа. На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
Кино