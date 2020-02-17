Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:05

Подробнее о событии

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

Известия03:46

Синоптик пообещал резкое похолодание в марте

РИА Новости02:35

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

ТАССвчера в 23:05

Синоптики сообщили о похолодании в марте

РБК02:00

Жителей России предупредили о «нормальных» мартовских морозах

REGNUM03:56

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

RT на русском00:34

Россиян предупредили о похолодании в марте

Газета.Ru02:30
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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Происшествия

Блогер Мирзеханов признал вину по делу о терроризме

Блогер Алибек Мирзеханов признал вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и оформил явку с повинной.
ТАСС 04:41
Общество

Шнуров написал стих протоиерею Смирнову

Pravda.Ru 03:07
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
Музыка

Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Новосибирские новости 15 февраля в 02:23
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Новые Известия 05:07
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом

Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Свободная Пресса вчера в 22:30
Армия и оружие

НАТО отказалось поддержать Турцию в случае военной операции в Идлибе

Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.
Взгляд.ру 03:56
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне

Ferra 04:06
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Происшествия

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший торговали на рынке овощами.
РИА Новости 03:18
Экономика

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", - сказал собеседник.
РИА Новости вчера в 21:25
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской

Кремль не считает, что президент должен вмешиваться в разбирательство дела Дарьи Сосновской, которую летом прошлого года на митингах полицейский ударил в живот, этим инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:28
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Общество

Психологи назвали самые частые причины ссор у молодоженов

Naked Science 03:53
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Экономика

Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 23:43
Политика

«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел

Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.
Rusvesna.su 05:20
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Наука

Избежать рака груди поможет зеленый чай

Китайские специалисты пришли к выводу, что зеленый чай может защитить от рака молочных желез.
МедиаПоток вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.
Известия 05:10
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 02:05
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа. На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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