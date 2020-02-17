Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

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